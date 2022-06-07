桃園市長鄭文燦（右四）等人於7日前往蘆竹2號社會住宅視察。（陳夢茹攝）

桃園市蘆竹2號社會住宅為地上14層、地下3層的建物，兼具航空城中繼住宅功能，內部房型分為1房、2房與3房型共416戶。市長鄭文燦7日前往視察，他表示，社宅主要工程皆已完成，剩下內部工程尚有些缺失，不過尚未複驗仍在保固期內，已要求營造廠商要負保固責任，積極修繕缺失。

鄭文燦表示，蘆竹2號社會住宅通過銀級綠建築、銀級智慧建築、耐震設計施工等認證標章，社會福利設施也有妥善規畫，130坪親子館已經啟用，可提供民眾作為親子活動、親職講座、志工培訓、借閱圖書教玩具等服務，而社宅1樓更有安家實物銀行、身心健康補給站及庇護工場，另也有規畫建設市民活動中心。

鄭文燦指出，蘆竹2號社宅特別之處是因為有保留200戶優先提供航空城搬遷戶作為中繼住宅，妥善安置航空城開發範圍內的居民，第1輪僅有54戶簽約入住，因航空城開發範圍的搬遷戶多數選擇安置街廓或安置住宅，中繼住宅的使用量並沒有想像中那麼多，剩餘的名額會開放給抽籤等待的搬遷戶，預計7月會入住。

「小缺失一定會盡力修繕！」鄭文燦強調，由於蘆竹2號社宅目前複驗還沒完成，希望住戶可以點出缺點，才能要求營造廠商改善。他坦言，蘆竹2號社宅興建過程遇到缺工問題，收尾階段有些困難，不過已要求住宅發展處、住宅管理中心要妥善處理後續住戶入住、修繕的工作，住宅使用後一定會看到一些缺點，市府都會盡力協助改善，保障弱勢家庭以及年輕家庭的居住權益。

鄭文燦說，蘆竹2號社宅未來會由專責服務社會住宅的法人機構「桃園市社會住宅服務中心」營運管理，藉由引進物業管理專業人才，導入智慧化社會住宅營運管理系統。而社宅坐落於大竹生活圈中心，周遭商家林立，附近也鄰近學區，有大竹幼兒園、大竹國小及大竹國中，生活機能良好，可為居民帶來便利的居住品質。