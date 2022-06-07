7月即將60歲的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯，最新主演電影《捍衛戰士：獨行俠》開出本土美國票房1.6億元美金，不僅成功締造從影多年最佳紀錄，也替自己提前獻上生日大禮；最近有網友翻出過去阿湯哥舊片，大讚挑選劇本能力，在PTT發問「阿湯哥有拍爛的電影嗎？」

本月7日有網友在PTT電影版提問：「阿湯哥有拍爛的電影嗎？」這名網友表示，他是看完《大開眼界》才第1次接觸到阿湯哥，之後則是《不可能的任務》系列，「基本上阿湯哥拍片都是有挑劇本，跟湯姆漢克(奧斯卡影帝)一樣」，認為湯姆漢克作品「品質保證」，於是提問「大家覺得阿湯哥有拍過爛片嗎！？」

阿湯哥的超高顏值受到超多劇迷喜愛，如今優異的挑劇本能力同被放大檢視。(圖/達志影像)

原PO內文中提到，「我第一個想到的是神鬼傳奇」，沒想到吸引不少網友附和，「神鬼傳奇蠻爛的，劇情無言」、「因為跟前作比太失望」、「去電影院看完傻眼」、「爛到神鬼宇宙消失」、「連阿湯哥演出也是前所未有尬」、「不知道劇情到底在寫三小(什麼)」、「幾乎都可以預料劇情完全無感」、「神鬼傳奇大開眼界」。

阿湯哥被點名神鬼傳奇最爛，同時世界大戰和神隱任務也被點名。(圖/達志影像)

網友在PTT發問:阿湯哥有拍爛的電影嗎，引起網友廣大回響。(圖/PTT 電影版)

另有較多網友點名《世界大戰》、《神隱任務》等作品，「世界大戰結局超瞎啊，莫名其妙結束」、「神隱系列真的不適合他」、「世界大戰爛到讓他被提名金酸莓」、「就是一個忠於原著被嫌的例子」、「神隱任務2絕對是最爛的，1超神」、「神隱2真的爛，世界大戰普通」、「神隱任務照原著來給阿湯哥演沒必要」。