衛福部長陳時中若參選台北市長，選得上嗎？媒體人韋安今(7日)撰文分析，陳時中應該感謝新北市長侯友宜，因侯一再向陳喊話和建議，才讓問題得以解決；若這波疫情在7月底結束，綠營有8、9、10月的「黃金期」複製去年經驗，因此陳時中在北市選戰的出線和勝選幾率，都不容輕估和小看。

由於疫情仍然嚴峻，外傳民進黨可能拖到8月才提名陳時中參選台北市長。對此，陳時中則回應：「沒有聽聞此事，不過（提名）也不用等我。」

韋安今在臉書轉載他於《Nownews今日新聞》的投書內容指出，民進黨台北市長提名根本不需要等陳時中，陳原本就來得及趕上綠營六都提名的「末班車」。他提到，早在5月初一位綠營重量級閣員就透露，黨政高層當時就篤定要徵召陳時中參選台北市長，一是疫情的衝擊雖引發不少民怨，但過去後，基本盤還是會回歸支持綠營；二是5月中下旬舉辦的世衛大會(WHA)，陳時中會積極「參與」來拉抬聲勢。

後來陳時中果然在世衛大會期間投書許多國家的媒體，宣傳台灣幾年來的防疫成就，雖然與當時台灣疫情、缺這缺那的現實場景，形成一種對比和反諷，但也證明陳還是按部就班地為他的市長之路鋪陳。

綠營台北市長第一人選非陳時中不可？韋安認為，答案是肯定的，只是「時機點未確定」。從最上層的政治考量，沒有明顯派系色彩的陳時中，在過去2年多的防疫中，與總統蔡英文的默契十足，算得上不是英系的英系，若當選首都市長，自然會讓蔡在剩下1年多的總統任期裡，有個「自己人」掌控六都之首；而且，身為民進黨主席的蔡英文，有著六都市長提名的絕對掌控權。

韋安分析，前交通部長林佳龍雖然對參選台北市長躍躍欲試，但這位正國會的龍頭與蔡英文的關係，恐怕猶如國民黨前台北市議員羅智強與黨主席朱立倫一樣緊張。此外，民進黨內最有實力的派系新潮流，也絕不樂見林佳龍出線，林若選上，台北市這塊重要的政治版圖將由正國會據為己有，選不上，林則會在選戰中累積能量，成為黨內挑戰2024總統大位的強勁對手。

韋安強調，年底選戰，民進黨在台北市有4成左右的基本盤，有可能再爭取到5%的中間選民。國民黨立委蔣萬安、北市副市長黃珊珊則爭搶剩下的4成5選票，蔣、黃的民意支持正在消漲之間，民進黨也還沒有對蔣發動正規性的打擊，只是用點「褒黃貶蔣」的小計謀，就讓蔣的選情從一枝獨秀變成舉步維艱，所以，陳時中在北市選戰中的出線和勝選幾率，都不容輕估和小看。