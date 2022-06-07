周二公布的調查數據顯示，英國五月商業活動擴張明顯放緩，並且來到自2021年初疫情爆發和連串的封鎖以來的最低水準。

標普全球/CIPS綜合PMI在五月的終值來到53.1，遠低於四月的58.2表現，並且為自2021年2月以來的最低水準，顯見英國經濟已經感受到通膨加速的衝擊。

居主流的服務業PMI則從四月的58.9降到53.4，為自1996年有該調查以來的最大單月跌幅。

標普全球的經濟總監Tim Moore說，五月的讀數描繪出整個服務業的低緩成長和較高的價格，(服務業)產出和輸入的價格都來到1996年以來的最高水準。

Moor說，五月還是有亮點表現，消費者對於旅遊、休閒和娛樂的支出出現快速復甦。然而餐廳旅館業也普遍的回報指出，由於缺乏填補職缺的人選，復甦受到限制，而且由於全球供應鏈持續中斷，需求難以滿足。

英國央行(BoE)擔心勞動力市場會帶來物價進一步壓力，也擔憂中國的疫情封鎖情形。由於英國四月的通膨率來到9.0%，幾乎是目標的5倍，BoE表示，可能會再次地升息。

Moore表示，服務業供應商也擔心，消費者不願支付較高的價格，可能會在今年稍晚壓低支出表現。

英國財長桑納克(Rishi Sunak)在上個月屈從於外界壓力，為家庭提供新的支援，以對抗高通膨和較高的家庭能源帳單。

周二公布另一份調查顯示，英國購物者在五月削減零售支出，為自2021年初以來最大降幅。