空軍F-16A/B（Block20）戰機正進行性能升級為F-16V，空軍駐美國亞利桑納州路克基地F-16A/B將分批返台升級，但今天1架F-16返台途中因起落架問題迫降夏威夷，機頭受損、人員平安，相關費用由美方負責。

空軍以代號「鳳展專案」耗資約新台幣1100億元，由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔公司，將現有140架F-16A/B升級為F-16V（Block20）；空軍並以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

基於訓練需求，目前空軍約有10架F-16A/B戰機進駐美國亞利桑納州的路克基地，但因進行鳳展專案，這些戰機須分批返台性能升級，檀香山是戰機返台的中繼站。

知情人士告訴中央社記者，1架由美方人員駕駛、將返台性能升級的F-16A/B，上午因遭遇起落架故障等原因，緊急以「進場端捕捉」方式，成功迫降夏威夷檀香山機場，機頭受損但人員平安。

至於後續賠償，因這架戰機是外包給美方保養及維修，且均有保險，相關費用將由美方負責；對此，軍方低調不予評論。

軍方人士日前披露，F-16A/B在民國86年從美國飛回台灣時，共空中加油19次、平均約1小時加一次油，油量須保持安全範圍。

此外，返台航程分3段，分別是「德州沃斯堡至夏威夷希肯空軍基地」，飛行3784哩、耗時8小時50分、空中加油9次；「夏威夷至關島安德森空軍基地」，飛行3790哩、耗時8小時20分、空中加油6次；「關島至嘉義空軍基地」，飛行1744哩、耗時4小時40分、空中加油4次。