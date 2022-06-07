明（8）日是國家海洋日。海洋委員會7日以「全線上」方式舉辦「2022台灣海洋國際論壇」。海洋委員會政務副主委蔡清標在開幕致詞時表示，海洋目前正遭受人為的巨大影響，例如海洋暖化、海洋酸化等，希望這次論壇能成為一個為海洋發聲的管道，藉由專家學者的集體智慧，找到台灣專屬的海洋行動方案。

這次論壇邀請來自英國、美國、日本、澳洲、加拿大、瑞典、南非、馬來西亞、越南、菲律賓等國家的專家學者，與我國產官學研各界人士齊聚一堂，由世界各國產、官、學、研等各領域的人員參與，針對國際關注的海洋議題分享及討論，找出可供解決海洋問題及永續發展的策略方案。

專題演講的部分，邀請到聯合國教科文組織政府間海洋學委員會西太平洋次委員會副主席Aileen Tan Shau Hwai博士，就如何達成聯合國永續發展目標，以「賦權大眾以達成永續海洋生物多樣性保育的目的」專題發表演講。讓民眾了解為了維護生物多樣性，人類要做出哪些改變，達到環境永續。

分組座談方面，從海洋教育、海洋科研與海洋產業、海洋保育到海事安全等4個面向切入，讓與會人員深切了解後疫情時代的各項海洋事務發展方針。

海洋委員會主任委員李仲威表示，今年台灣海洋國際論壇的舉辦是為了「強化國際交流合作」的具體實踐，期待藉由論壇中各項議題的火花，照亮出下一階段海洋國家的發展方向。