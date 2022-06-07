百萬訂閱YouTuber滴妹3天前透過影片宣布離台，飛到美國與同行的男友「I.C Charlie」（查理）會合，雙方首度放閃的畫面，也讓許多粉絲開玩笑地喊「新婚愉快」；對此Charlie在IG限時動態直率地否認。

面對外界猜測的喜訊，查理昨（6日）在IG限時動態首度解答：「我還很年輕，沒有打算結婚，要結你自己結，不要靠邀啦」文末還附上一個哭笑不得的表情符號，顯示無奈的心情。

據悉，今年25歲的查理，在IG自介中表明是一名DJ，並經營YouTube頻道，影片類型主要為介紹音樂的相關知識，搬到美國後也會分享日常生活，吸引46萬網友訂閱。滴妹和查理其實早在2019年底就傳緋聞，當時被網友發現一張滴妹環抱、親吻查理的照片而掀起轟動，一名自稱「查理高中同學」的網友還跳出來爆料，滴妹和查理已經交往一段時間了，只是比較低調而已。

如今默默過了2年多，滴妹主動飛到美國找查理，暫時結束遠距離的戀愛，公開放閃的舉動，也讓許多網友紛紛祝福兩人有好結果。