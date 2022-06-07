美國航太總署NASA的阿提米絲1號(Artemis 1)登月任務，終於又有了進度，SLS巨大火箭與獵戶座太空船(Orion) 運往著名的39B發射台，進行關鍵的非發射測試。

太空網(Space.com)報導，美國的「重返月球」太空任務，讓人聯想到1960年代的阿波羅計畫，上一次的代號是太陽神，因此這一次就是月女神了，也就是阿提米絲。阿波羅計畫需要農神5型巨型火箭(Saturn V)，阿提米斯就需要太空發射系統巨型火箭(SLS)。位於佛羅里達州卡納維爾角的甘迺迪太空中心 (KSC)再一次擔任前往月球的發射站，技術人員在美國東部時間上午 12:10 (0410)，將阿提米絲1號推出組裝大樓 (VAB)，利用巨型履帶車運往6.4公里外的第39B發射台，那裡也正是阿波羅登月計畫的發射台。 整個車程大約需要 10 個小時，抵達發射台的時間大約是美國東部時間上午 10:00（台北時間6月7日0時），開始進行測試。

阿提米絲計畫於2010年提出，企圖利用太空梭(Space Shuttle)的火箭技術，製成超強力火箭SLS，但是過程並不順利，其發展已多次延誤和成本超支。，只有獵戶座太空船曾經試飛過一次，在2014 年的一次無人地球軌道運行。主要原因是NASA已經很多年沒有設計過太空火箭了，即使有太空梭的前例，但是系統的統整仍然相當複雜與困難。

剛推出組裝大樓的阿提米絲1號。(圖/NASA)

阿提米絲先前已進行過3次發射台測試，3月17日是首次進行，隨後4月1日開始進行濕彩排，但是出了一些問題，無法完成全部的測試，於是在4月25日運回組裝大樓維修，逐步解決氫氣洩漏等問題。

如果今次的測試獲得通過，阿提米絲1號濕彩排將定在6月19日開始，持續約 48 小時。整個過程從飛行前的調整與和加油程序，直到火箭發動機點火前的那一刻才停止。

假如6月19日的濕彩排也順利完成，那麼8 月下旬就可望正式發射，要是過程順利，到2023年，就有機會看到人類再次登月。