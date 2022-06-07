建築師陳宣誠攜手在地學子在台東波浪屋廣場前打造原民風格座椅，卻遭民眾踩踏及不當使用，展出10天已多次修補。（蔡旻妤攝）

建築師陳宣誠攜手在地學子在台東波浪屋廣場前打造原民風格座椅，卻遭民眾踩踏及不當使用，展出10天已多次修補。（蔡旻妤攝）

建築師陳宣誠攜手在地學子在台東波浪屋廣場前打造原民風格座椅，卻遭民眾踩踏及不當使用，展出10天已多次修補。（蔡旻妤攝）

國立台東女中、國立台東高中40位學生及建築師陳宣誠在台東波浪屋廣場前打造原民風格座椅「綻放的大地」，卻遭民眾踩踏及不當使用，作品展示約10天就慘遭損壞，經師生多次前往修補，今拉起封鎖線暫停使用，師生痛心呼籲使用者發揮公德心，作品才能長久使用。

鄰近鐵花村的波浪屋是造訪台東市區必到景點，台東縣府原民處日前邀請藝術家陳宣誠以編織、手繪、磁磚拼貼構築方式打造29張原民風特色座椅，陳也特別邀請在地師生協力完成創作，該作品於5月底在波浪屋廣場前設置展出。

未料不到10天，作品就慘遭破壞，民眾指出，不時看見孩子爬上椅子用力踩踏，使座椅編繩鬆脫，白色的特多龍繩也泥濘不堪，師生說，展出僅1周已前往補修2次，因這次繩子鬆脫恐有安全疑慮，才拉起封鎖線暫停使用。

參與創作學生鍾易晉難過表示，請大家愛惜作品，展示期間常看到孩子在椅子上踩踏，家長卻未制止，看了很心痛，希望民眾發揮公德心，讓作品能維持得更長久。

對於作品遭蓄意破壞，康毓庭說，師生看見後都很難過，希望民眾發揮對於藝術素養，多一點鼓勵少一點批評。她強調，美感教育不僅是視覺美感，更要有良善的心，師生將再度修復作品，並請管理單位協助設立告示牌，待驗收完後再開放使用。

此外，部分民眾質疑作品安全性，東女美術班老師康毓庭澄清，編織使用的特多龍繩經特別訂製、彈性係數高，有凹槽是正常的，也經過多次測試，正常使用不會鬆脫成這樣，是因刻意重力踩踏、又受力不均才導致鬆脫。