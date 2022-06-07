遠傳電信與淡江大學與今（7）日簽署「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU，為台灣首家電信業者與大專院校針對元宇宙、淨零碳排兩大關鍵議題所達成的產學合作。淡江大學葛煥昭校長親率何啟東學術副校長、莊希豐行政副校長、王高成國際事務副校長及林志鴻蘭陽副校長一同出席；遠傳電信則由井琪總經理、企業暨國際事業群曾詩淵執行副總經理和資訊暨數位轉型科技群胡德民執行副總經理共同參與簽署儀式，顯示雙方對於此次合作議題的高度重視。

「5G元宇宙淨零碳排校園」合作內容以淡江大學打造永續低碳校園為目標，遠傳運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心能力，加速產學合作、實現人才培育，透過實現智慧校園應用，為全校師生打造更安全舒適、貼近ESG理念的學習環境。

淡江大學校長葛煥昭表示：「淡江大學在數位轉型基礎上，成為首家成立『AI創智學院』，同時也是第一個建置『全雲端校園』的大專院校，期望透過此次合作，借助遠傳在雲領域的豐富實戰經驗，加速推動資訊中心轉型、深化元宇宙與AI的產學合作，並結合既有的教學場域建置全台第一實驗室，成就淡江大學作為高科技教學場域的願景。 」

遠傳電信總經理井琪表示：「淡江大學在永續校園的努力有目共睹，在大學社會責任、聯合國永續發展目標也創下非常亮眼的成績。遠傳很榮幸本次與淡江大學展開全方面的戰略結盟，雙方秉持創新與價值共創的理念，整合學術與業界資源，在教學、實驗、創業與產業應用全方位對接，也期望遠傳能成為淡江大學下一階段校務發展的推動引擎。」

井琪今日也受邀以「遠傳【大人物】實踐ESG永續之路」為題發表演說，吸引淡江大學師長逾百人熱烈參與。井琪表示，企業數位轉型是一趟持續的旅程，企業必須先瞭解自身數位化成熟度、評估產業動態，才能規劃相對應的轉型目標與策略。遠傳的數位轉型以發展5G、雲端和「大人物」科技，發展數位服務與企業解決方案的新經濟，由傳統電信公司轉變為科技服務公司；近三年成長策略也聚焦在加速5G全商轉、創新領先新經濟並聚焦於ESG解決方案，藉由AI基地台選址、智慧建築建置等具體作為，落實低碳營運，並透過智慧城市與遠距診療解決方案打造永續環境。

遠傳則以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）做為轉型升級的核心技術與能力，積極開拓新經濟藍海加速執行創新協助各組織企業數位轉型，各項指標專案皆成效顯著。淡江大學此次與擁有豐厚5G技術能量的遠傳電信合作，透過大數據、人工智慧、物聯網及雲端運算等技術，實現在學習、行政管理、生活社群、綠能、安全等校園各層面中，讓校園環境與教學內容大幅度的升級，對學生國際化、專業化發展帶來助力，持續朝向2050年達到淨零碳排的承諾邁進，在國內大專院校中樹立標竿地位。