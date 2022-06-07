泰國網紅「棒糖妹」Arisara Karbdecho （Alice）擁有天使臉孔與魔鬼身材，被封為「真人版娜美」，喜愛Cosplay的她曾因扮成超兇寶可夢爆紅。未料昨(6日)卻驚傳她已經過世，得年僅27歲，死因疑為吃飯噎到窒息離世。不過卻有網友在PTT爆出「陰謀論」，指稱Alice其實沒有死，是因為「被搞大肚子帶球嫁人」，被婆婆要求才選擇用「假死」方式離開眾人目光，令八卦鄉民掀起一陣熱議。

27歲的Alice在就讀曼谷大學時就已經是知名的電競主播，並曾登上FHM成為封面女郎，各種外拍寫真活動邀約多不勝數，連在台灣也有一定程度知名度。不過她的姊姊昨(6日)在臉書上發布Alice的噩耗，表示妹妹2個月前吃東西噎到，氣管因為被食物卡住窒息，輸氧2個月後仍過世。

有網友在PTT八卦版爆，女方被搞大肚子帶球嫁人，遭婆婆逼發假死訊息。（圖／取自PTT八卦版）

消息傳出也震驚的台灣粉絲，表特版鄉民一片「R.I.P.」哀悼；但當天稍晚卻有網友在PTT八卦版上回文表示：「假的，人沒死，youtube上有人爆料，女方被搞大肚子帶球嫁人；男方是客家裔中醫世家，觀念非常的中華傳統，婆婆要求女方當好『賢內助』的身份，從此在家相夫教子；女方婚前交友複雜，被夫家要求想出辦法毀掉女方在網路媒體上的明星身份，徹底斷絕和以前那些阿貓阿狗朋友的聯絡。這則看起來很奇怪、漏洞百出的『死訊』就是這樣來的」。

雖然Alice驚傳噎到猝逝的消息有網友指稱造假，但大部分八卦鄉民不認同。（圖／取自PTT八卦版）

不過這說法也立刻被其他鄉民反駁：「沒吧，她姐都發遺照了，新聞沒點進去看齁」、「不太可能吧 除非接下來幾十年都不出門」、「看遺照我覺得是真的死了啦」、「笑死，大家各自說書」、「現在是2022年了!要假死很難欸」、「消息來源?」、「拍出大體用布蓋住 躺在廟裡了」、「你至少丟個影片出來啊」、「寫小說是不是？笑死」。此外也有網友分享「哈姆立克自救」影片，還有人提醒吃東西務必細嚼慢嚥。