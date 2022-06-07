疫情蔓延也帶動運動風潮，許多人除了靠規律健身提升免疫力，也會仰賴營養補劑促進肌肉增長。運動營養補劑品牌Myprotein，首次針對台灣消費者推出「Impact乳清蛋白粉產品訂閱制」，不論是運動後補充蛋白質，或是平日銀髮族營養攝取，消費者皆能定期收到5公斤裝Impact 乳清蛋白粉，並可依照自身需求，於期間調整訂閱及配送內容。

由於每天人體的肌肉纖維都在不停地分解和重建，不只有健身習慣的朋友需要經常及時補充蛋白質，銀髮族或是正在發育的青少年也需要正確攝取充足蛋白質，促進肌肉增長與修復。Myprotein 觀察台灣消費者使用習慣，發現許多消費者在健身期間，都會擔心家中乳清蛋白粉是否不夠？或是為了網購如何省掉運費，又可避免囤購不需要的營養補給品而煩惱。因此推出「Impact乳清蛋白粉產品訂閱制」，Myprotein提供Impact乳清蛋白粉每月、2 個月、3 個月或 4 個月訂閱服務，並推出訂閱首月5折優惠，次月開始皆享有46折優惠，平均每月可省下至少2600元，並有摩卡、草莓奶油等十種口味任民眾挑選。