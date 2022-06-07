禾伸堂（3026）自結5月合併營收約為新台幣（以下同）12.77億元，較上月增加1.92％，較去年同期減少17.02％；累計1-5月合併營收約68.45億元，較去年同期減少7.01％。

禾伸堂表示，5月受到中國地區疫情防控而影響部分出貨，禾伸堂將謹慎關注客戶復工進度以及物流恢復情況，配合客戶需求，提供即時的產品與服務。

禾伸堂已於上月召開股東常會，並訂7月18日除息，以配息9元計算，隱含現金殖利率達7.89％。