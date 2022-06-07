高嘉瑜7日委託律師李永裕表達嚴正抗議，指台灣高等法院裁定，竟同意讓林秉樞拿回「犯罪成果」，真的是太過荒謬，但高院澄清指高女誤會，撤銷發回的裁定，並無表示本件應同意讓犯罪者重製全部卷證。

高院說，本裁定撤銷發回理由，係說明原法院區分可重製卷宗、可檢閱不可重製卷宗及無關卷宗不予提示等類，並未說明限制辯護人重製之法律依據及分類標準，乃屬理由不備，應由原法院加以補充及說明。