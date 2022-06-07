國內疫情嚴峻，不少人因確診而住進醫院專責病房隔離，一名女網友分享，她跟著確診父親住進專責病房，且陪病9天陸續跟6位確診者共處過，不過直到父親出院她都還是快篩陰性，因此分享自己的8招防疫方式，包括口罩完整包覆鼻口、一小時內消毒雙手8次等。

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，全身癱瘓的父親因確診且血氧濃度過低，被送進專責病房，她也跟去醫院照顧9天，由於是3人病房，除了父親之外，她還陸續跟6位確診者共處過，不過直到昨天父親出院，她快篩仍是陰性，「有可能是我的身體強壯或天選之人，但還是分享一下我的防疫方式」。

她提到，自己每天都會利用病房內提供的酒精消毒雙手，平均一小時內會消毒8次；協助餵食或如廁前後，也會先洗手再用酒精消毒；口罩一定完整包覆到鼻口，尤其鼻樑的鐵條一定要壓緊；一天會換2到3次口罩。

此外，吃飯或喝水都在其他空間處理，她認為廁所病毒相對較少，因此會先用酒精徹底消毒廁所後，再把自己關在裡面吃飯、喝水；飲食方面選擇較營養的食物，也要多補充水分；有空閒時間就好好補眠、補充體力；最重要的是心態保持樂觀，「越擔心中標就越容易發生」。

她表示，前幾年身體不好，中醫師建議他喝雞精增強抵抗力，她照做1年後身體確實恢復健康，不過她提醒，這只是她個人的防疫方式，並沒有相關科學根據，僅供參考，「最後祝福大家都身體健康平安」。