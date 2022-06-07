國家安全都是靠著強大的國防支撐，一但軍事機密被外流，恐怕將危害到國家安全，沒想到近日就有韓媒爆料，南韓一家造船業員工涉嫌向台灣洩露韓國最新型的「張保皋」級潛艇技術，當地警方已通緝在台灣的該企業法人代表，這件事情一曝光，也立刻引起大量網友討論，紛紛酸爆是「軍武版仙人跳」，引發討論。

根據韓媒《朝鮮日報》今（7）日的報導指出，南韓有一間造船廠和台灣簽署一份1500億韓元（約35億新台幣) 的契約，該造船廠派遣了20名員工到台灣，其中更有15名韓國大宇造船潛艇事業部的前職員，結果他們卻洩露了大宇造船、海洋工程公司保有的部分韓國最新型「張保皋」級潛艇技術。

南韓警方更指出，這些員工是前往位在高雄的台灣國際造船公司，並曾在2019年參加台灣的「潛艦國造」國際合作項目，而南韓警方也在3月時將其中6名涉案人士移交至檢察機關，並拘留涉案企業法人代表的弟弟，不過因為涉案的企業法人代表還在台灣，因此遭到警方通緝，報導甚至還透露，在經過南韓警方的估算之後，該涉案的企業獲得79億韓元（約1.8億新台幣）的報酬，目前也已透過法院凍結這筆獲利。

該事件一曝光後，許多網友更是在PTT版上討論，紛紛直言「這種情況很多啦，台灣自行研發就是東買西買，只是會鬧到出事應該是沒橋好」、「韓國軍武版仙人跳」、「蔡英文丟臉囉」、「技術總是伴隨高風險」、「這一定是台企自己想花1.8億買圖紙來看爽的」。

而我過台灣國際造船股份有限公司針對韓國朝鮮日報於今天報導SI公司（擔任台船建造技協）參與協助台灣潛艦國造案，將韓國張保皋級潛艦設計技術與文件交付台船的事件，台船也澄清，潛艦國造噸位與韓艦不同，並明確透露我潛艦排水量為2000噸級，並未抄襲韓國，且設計是我方，沒有用任何國家藍圖。