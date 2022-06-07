「銳宇GTI」一樓公設規畫複合式空間，是圖書室也是咖啡館。（銳宇提供／盧金足台中傳真）

在家就能享受圖書館的書香薰陶！「冠德文心綻」打造公設「遠見」圖書館。（冠德提供／盧金足台中傳真）

一本好書可以改變人的思想，也能從作者眼 界看到另個不同視野，想要在家坐擁圖書館不是夢，台中市建商以實際行動響應文化城，社區公設圖書館軟硬體俱全，還帶動聯名風，如「冠德文心綻」與遠見天下文化事業群合作的「遠見」圖書館，為社區客製化逾3000冊藏書，「知識」列為房子標準配備，社區洋溢書香。

教育部日前發布「2021年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台中市蟬連「整體閱讀力表現績優城市」，展現市民在後疫情時代下高度文化及涵養，台中也以特色圖書館出名。

台中市府與台中市建築師公會合作，規畫融合建築美學特色的「溪西建築圖書館」，此外緊鄰公園綠地的「李科永紀念圖書分館」；外觀純白極簡，有「閱讀小白宮」美名外埔圖書館；世界級圖書館「台中綠美圖」是水湳園區的超級亮點。

冠德建設推動閱讀，源自冠德建設創辦人認為「做一流人、讀一流書，才能建立一流社會。」2007年起冠德與遠見天下文化事業群結為獨家策略聯盟伙伴，完成數10個社區圖書館的規畫建置，打造人文社區，提供住戶社區圖書館、家庭藏書櫃、讀書俱樂部卡、圖書管理系統、專屬人文講座等服務，將「知識」列為房子的標準配備。

冠德建設打造中部首座捷運共構宅「冠德文心綻」，將遠見圖書館帶來台中，該案不僅享有到站即到家優勢，也吸引質感自住客入主。

「冠德文心綻」社區門口就有行動圖書館與戶外沙發座，讓行人可在此休息、閱讀，步入社區後，視野所及之處都有藝術作品妝點，包含多幅台灣在地藝術家真跡畫作。

讓愛書人驚豔的，還有社區與遠見天下文化事業群合作的「遠見」圖書館，超過3000冊圖書上架，冠德建設指出，針對社區住戶調查最受歡迎公設，第一名都是圖書館，只要提供舒適的環境，喜愛閱讀的人非常多，來自住戶的回饋，冠德持續在推廣閱讀的道路上前行。

銳宇建設表示，蔦屋書店2018年進駐銳宇T＆R廣場，旗下建案「銳宇GTI」一樓公設採複合式空間使用，是圖書室也是咖啡館，整面書牆均由蔦屋選書操刀，設計類、旅遊類、藝術類等書籍應有盡有，成疫情期間不敢出門時，住戶最愛來消磨時光、放鬆心情的場域。

銳宇建設引進蔦屋書店進駐台中後，帶動建商攜手蔦屋選書熱潮，包括聯悅建設、恆山建設等，相繼延攬知名書店協助社區圖書館選書。

坐落於公益路商圈的「磐鈺雲華」，公設圖書館找來發跡台中的獨立書店「一本書店」為社區選出2500本書籍，依住戶屬性及年齡層，規畫出10年為期的閱讀計畫，好書共賞，凝聚社區的文化底蘊。