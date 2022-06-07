衛福部長陳時中稱未要求確診死亡者在24小時內火化，讓各縣市民政單位很錯愕，台中市府因應相關需求，已在大甲火葬場旁搭設臨時棚子及冰櫃，供家屬存放確診亡者屍體，市議員李榮鴻說，他接獲殯葬業者及民眾反映，認為搭棚子的方式太簡陋，恐成為防疫漏洞。

民政局長吳世瑋表示，中央突然拋出未規定24小時火化的說法，確實是讓地方一團亂，台中市去年確診死亡者有5名、今年196名，累計已201人，因無法確知家屬要放幾天，目前先在大甲火葬場搭設棚子、冰櫃，先將部分確診者移至大甲火化。

李榮鴻表示，市府目前在大甲火葬場搭設棚子並設臨時冰櫃，但該處空間原本就有限、火化量能也吃緊，若把所有確診者都送到大甲，量能無法負荷；近來更有殯葬業者、往生者家屬向他反映，該處人車進出頻繁，且放置冰櫃的臨時棚子搭設簡陋，設備看起來相當不安全，恐成為防疫漏洞。

李榮鴻進一步說，現在市府要蓋房子存放這些冰櫃，速度也來不及，大家都能體諒民政單位的應急方式，但使用簡易棚子搭設的區域放置冰櫃確實不恰當，希望中央儘速訂定明確處理的流程，市府也應加強防疫規範。