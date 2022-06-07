中國主要城市在本周陸續開放並未減輕在華外企的擔憂，新冠清零政策的持續干擾和中國經濟增長放緩，許多外企認為這種情況將長期持續下去，一旦疫情出現變化可能會再次進入嚴格封控，因此已重新考量對中國的長期投資計劃，暫緩投資或轉移至其他國家以降低風險。經濟分析師認為，為規避政治與經濟風險，外企將對大陸投資環境評估進行一段時間的密切觀察。

《美國之音》指出，上海本月起允許所有企業復工，並出臺50條重振經濟措施，但是搭乘公共交通上班的人仍然需要出示72小時內核酸報告，各項服務消費也需遵守嚴格的防疫規定。新的規定雖讓外企稍獲喘息，但這場動盪對外企的影響不可能很快消失，中國防疫政策在未來幾個月乃至數年仍然是一個大問題。

中國英國商會表示，英國商界對中國的商業信心已達「臨界點」，在對600多名會員的調查中發現，74%的公司受到中國清零政策的「嚴重影響」，近50%的公司推遲了投資計劃，因為清零政策「已奪走穩定和相對可預測的商業環境」。

報導說，疫情封鎖造成供應鏈受阻，美國最高市值的蘋果公司等行業巨頭已經採取行動，首次將部分iPad平板電腦的生產從中國轉移到越南，這是蘋果司繼Air pods耳機之在越南的第2條主要產品線。

科技巨頭蘋果公司推動的供應鏈遷移可能會帶動其他正在觀望中的中小型公司，促成東南亞地區形成產業集群效應。今年2月，韓國三星宣佈向越南追加9.2億美元投資，這是2020年三星將個人電腦生產轉移到越南後的另一大動作，目前越南已經是三星全球最主要的生產基地。

報導分析稱，清零政策可能只是壓倒跨國公司決定將生產撤離中國的最後一根稻草，此前的美中貿易緊張局勢、中國對外資的意識形態審查，以及對俄羅斯入侵烏克蘭的沉默，使得外國商業在中國的處境越來越艱難。在最新一輪疫情前，已有超過1/3美企向美國商會表示將減少在中國投資。物流公司ZipFox 的創始人馬赫迪(Raine Mahdi)說，已有更多的美企將生產從中國回遷到美國或到臨近的墨西哥。

在今年疫情爆發以來，更多外國公司的選擇是擱置在中國的新投資，他們密切觀察中國的經濟走勢，來做出他們接下來的商業決定。巴里說，很多公司從美中建交之後就在中國投資，可能將近50年了，他們知道風險也知道回報。現在合乎邏輯的反應是暫停新的投資，靜觀其變。尚未進入中國的公司則保持觀望，等待更好的經濟訊息。