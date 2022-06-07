警方調閱監視器發現，歹徒身穿深藍色的帽Ｔ、黑色褲子，並背一個斜側包，作案時戴有口罩，只露出雙眼。（民眾提供）

沙鹿區郵幣社歹徒持槍強盜1萬多元 警方以車追人循線追緝中

台中市沙鹿區星海路一家郵幣社，7日下午3時許，遭一名身分不明、年約20多歲男子，持槍進入抵住蔡姓被害人肩膀，要求交付身上財物1萬多元，前後作案時間約僅一分鐘；警方指出，因星海路地處偏僻，不排除歹徒熟悉該處的地理環境，警方調閱監視器正以車追人，全案循線擴大追緝中。

清水警分局偵查隊長林明瑤指出，警方於7日下午3時許，接獲110轉報，沙鹿區星海路發生一起郵幣社遭歹徒持槍強盜案，歹徒獨自一人進入該家郵幣社後，持一把疑似槍枝抵住蔡姓被害人肩膀，要求被害人交出身上的財物，約60歲的蔡姓被害人，心生畏懼就交出身上所有現金約一萬多元，整個過程約僅一分鐘。

林明瑤說，警方調閱隔壁住家的監視器發現，歹徒身穿深藍色的帽Ｔ、黑色褲子，並背一個斜側包，作案時戴有口罩，只露出雙眼，被害人表示並不認識對方，歹徒取得現金一萬多元後，快速走出郵幣社左轉快步離開後，就騎停在附近約50多公尺的機車，從巷弄穿梭後，往南逃離現場。

林明瑤表示，因星海路地處較為偏僻，不排除歹徒熟悉該處的地理環境與動線；警方調閱監視器已鎖定特定對象，目前正以車追人中，全案正由警方循線擴大偵辦中。