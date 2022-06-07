高雄1名女子小芳（化名）前年發現姊姊在車內與1名男子摟抱親嘴，而男子竟不是姊夫，她事後氣得質問姊姊「知道自己在幹嘛嗎？」姊夫後來得知決定提告，法官審酌小芳姊姊曾對男子說「我已經我把2、30年的青春浪費在他（指人夫），我現在要選擇跟誰在一起」等內容，判2人須賠35萬。

判決書指出，小芳的姊姊在1998年與丈夫結婚，近年透過媽媽的牌友介紹，認識1名歐姓男子，展開婚外情，曾多次在外約會，做出親密行為，前年2人在車上相互依偎、親吻時被小芳撞見，姊姊才坦承婚外情，小芳當時在姊夫面前大聲質問姊姊，姊夫得知後決定提告。

該名小王事後在法庭上辯稱知道小芳姊姊已婚，但2人僅單獨吃飯，沒有發生婚外情或親密行為；但小芳則出庭證稱，她當時撞見姊姊在車上與小王相處時，就質問姊姊「知道自己在幹嘛嗎？」之後又陸續發現姊姊與小芳出門約會，姐姐則間接承認此事。

法官勘驗小芳姊姊和小王對話，女方曾向男方說「我已經我把2、30年的青春浪費在他（指人夫），我現在要選擇跟誰在一起」，更說「我真的回不去了，真的回不去了，不管小孩怎麼想」，男方則說「不是我們能控制的了」；法官認定確有外遇情事，判2人須連帶賠償人夫35萬元。全案仍可上訴。