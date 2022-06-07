台商要小心了，財政部台北國稅局表示，為防杜營利事業藉於低稅負國家或地區成立受控外國企業（CFC）保留盈餘不分配，規避我國稅負，我國自2016年7月27日增訂所得稅法第43條之3，建立營利事業CFC制度，並經行政院核定自2023年施行，以接軌國際反避稅趨勢及維護租稅公平。

自2023年起，我國營利事業持有符合CFC定義外國企業股份或資本額且該外國企業不符合豁免門檻規定，則該我國營利事業為營利事業CFC制度適用對象，應認列CFC投資收益，計入當年度所得額課稅。

台商個人、企業，若持有低稅率國家企業（低稅率定義為當地企業稅率低於14％，或港、星、馬等境外所得不課稅國家）50％以上股份或實質控制力，該公司無實質營運，還有個人、法人名下所有CFC公司當年度盈餘超過新台幣700萬元，只要同時符合這三大條件則屬於個人或企業CFC，惟台企海外分支機構、台灣金融業者經許可設置的CFC公司、屬於研發製造等用途者等三項收入可免計。

若國稅局認定企業或個人有海外CFC收入，該CFC公司帳上獲利將認列為海外投資收益。企業海外收益是併入營所稅課稅、適用20％營所稅率；個人海外收益則列入最低稅負制，以境內外各項所得加總後減除670萬元免稅額，餘額適用20％稅率計為最低稅負、若超過當年度綜所稅則需補繳差額稅款。