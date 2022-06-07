隨著5G技術帶領各界進入智慧應用時代，同時兼顧國家零碳政策與人才發展的戰略需求，淡江大學與遠傳電信7日簽署「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU，為台灣首家電信業者與大專院校針對元宇宙、淨零碳排兩大關鍵議題所達成的產學合作。

淡江大學校長葛煥昭親率學術副校長何啟東學、行政副校長莊希豐、國際事務副校長王高成及蘭陽副校長林志鴻一同出席，遠傳電信則由總經理井琪、企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民共同參與簽署儀式，顯示雙方對於此次合作議題的高度重視。

遠傳電信表示，「5G元宇宙淨零碳排校園」合作內容以淡江大學打造永續低碳校園為目標，遠傳運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心能力，加速產學合作、實現人才培育，透過實現智慧校園應用，為全校師生打造更安全舒適、貼近ESG理念的學習環境。

葛煥昭表示，淡江大學在數位轉型基礎上，成為首家成立『AI創智學院』，同時也是第一個建置『全雲端校園』的大專院校，期望透過此次合作，借助遠傳在雲領域的豐富實戰經驗，加速推動資訊中心轉型、深化元宇宙與AI的產學合作，並結合既有的教學場域建置全台第一實驗室，成就淡江大學作為高科技教學場域的願景。

井琪表示，淡江大學在永續校園的努力有目共睹，在大學社會責任、聯合國永續發展目標也創下非常亮眼的成績。遠傳這次與淡江大學展開全方面的戰略結盟，雙方秉持創新與價值共創的理念，整合學術與業界資源，在教學、實驗、創業與產業應用全方位對接，也期望遠傳能成為淡江大學下一階段校務發展的推動引擎。

井琪也受邀以「遠傳【大人物】實踐ESG永續之路」為題發表演說，吸引淡江大學師長逾百人熱烈參與。井琪表示，企業數位轉型是一趟持續的旅程，企業必須先瞭解自身數位化成熟度、評估產業動態，才能規劃相對應的轉型目標與策略。

井琪強調，遠傳的數位轉型以發展5G、雲端和「大人物」科技，發展數位服務與企業解決方案的新經濟，由傳統電信公司轉變為科技服務公司，近三年成長策略也聚焦在加速5G全商轉、創新領先新經濟並聚焦於ESG解決方案，藉由AI基地台選址、智慧建築建置等具體作為，落實低碳營運，並透過智慧城市與遠距診療解決方案打造永續環境。

淡江大學在實踐大學社會責任（USR）、聯合國永續發展目標（SDGs）的成果亮眼，在英國《泰晤士高等教育》「2022年世界大學影響力排名」中，淡江大學全球排名為301-400名、國內第10名，以及SDG4優質教育全國第1名，更在SDG7可負擔的潔淨能源指標排名全球第21名、SDG6淨水與衛生全球第69名；且在中長程校務發展規劃SDGs目標，也將ESG納入校務永續性趨勢指標。

遠傳則以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）做為轉型升級的核心技術與能力，積極開拓新經濟藍海加速執行創新協助各組織企業數位轉型，各項指標專案皆成效顯著。

淡江大學此次與擁有豐厚5G技術能量的遠傳電信合作，透過大數據、人工智慧、物聯網及雲端運算等技術，實現在學習、行政管理、生活社群、綠能、安全等校園各層面中，讓校園環境與教學內容大幅度的升級，對學生國際化、專業化發展帶來助力，持續朝向2050年達到淨零碳排的承諾邁進，在國內大專院校中樹立標竿地位。

遠傳展現大人物實力 滿足未來教育、實現淨零碳排智慧校園促成雙方合作的關鍵推手、同時也是淡江大學校友的胡德民表示，對於此次與母校的合作深感榮幸，也期望遠傳「5G元宇宙新創加速器」與淡江大學對接，讓年輕有創意的學子有機會投入元宇宙平台生態系的建構，在創業過程中得到產業界協助，也對學生在國際化、專業化發展帶來實質助力。

雙方具體的合作項目包括，在元宇宙產學研究合作，遠傳電信與淡江AI學院及相關科系就碳盤查、碳中和及元宇宙相關議題，結合雙方既有之AI、大數據、物聯網與5G的關鍵技術，提升師生學研計畫運用，長期培養儲備人才擴展遠傳大人物、AR/VR、元宇宙研發戰力，並提供全校師生更優質的多用途空間營造校園在地生活圈。

在全雲端校園2.0合作領域，以遠傳優質網路搭配微軟Azure全雲端校園基礎上， 協助淡江大學發展符合政府最高資安ISO 標準的IT Governance全雲監控、資料治理、資安防護全佈署及雲地整合的遠傳數位轉型經驗，提供校務系統彈性運用IaaS/PaaS/SaaS多層資源，打造淡江大學雲端校園2.0。

校園通訊網路合作方面，雙方將建置雲端交換總機以SIP傳輸技術，讓校園電話系統不受傳統話機之束縛，達到分機隨身，溝通快速，並更新高效傳輸且更節能的次世代校園Wi-Fi基礎設施環境；在遠傳5G涵蓋範圍內，提供5G/Wi-Fi無縫使用，亦可結合專網規劃，供室內教學（數位培育中心）或戶外校園（5G CCTV、無人機）運用，藉以打造行動化校園典範。

另外，雙方亦將於建置校園安全節能網合作，運用5G行動通訊科技及雲端技術，針對安全、節能，在製造、醫療、科技執法等最新技術，實際導入至淡江大學校園，讓5G成為安全與節能的串聯點。

在安全層面上，以淡大既有的校園公共區域監控基礎上，透過5G技術穩固而快速的訊號傳遞、廣泛涵蓋範圍，串聯無線對講系統?行動巡檢App、AI影像安全監控提高校警巡邏效率，以低延遲大頻?建構即時的校園安全網，掌握校園環境事件及快速應變，保障師生安全。

節能層面上，則會導入遠傳能源管理系統（EMS）及智慧管理整合平台，清楚盤查、分析數據對應節能策略，強化電力及用水管理，將目前人為管理的校園廁所，改造為智慧廁所提升使用者的舒適感，包含人流計數、異味偵測及清潔用品偵測等自動化服務，並加入跌倒、異常久待監測通報，提升安防措施並避免突發狀況發生。

遠傳電信強調，將持續以「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術推動永續轉型，與智慧生活靠得更近，為環境永續想得更遠，不僅落實ESG理念將其內化成企業DNA，更期望未來與產業、學界的夥伴，一同為推動環境永續、為地球與社會盡心盡力。