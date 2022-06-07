隨著上海、昆山解封，光寶五月營收隨之回升至146億元，月增6％、年增7％，創三年同期新高，累計今年一至五月營收為696億元，年增7％。

光寶華東生產基地位於常州，日常營運、人員進出雖不受上海、昆山封城影響，然而供應鏈進料、光寶出貨至華東組裝廠客戶的物流，很難完全避開影響，光寶4月營收因此下滑，不過光寶表示，上海、昆山已於5月陸續解封，上下游供應鍊出貨逐步恢復，佐以多元生產基地以及彈性迅捷的產能調度，是5月營收成長的主因。

其中，光寶光電部門5月營收占比為20％，光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等市場需求穩定，以及光電感測模組應用於智慧穿戴，加上電動車充電裝置與車用LED照明等汽車電子出貨增加，帶動光電部門5月營收年增3％。

而光寶寄與厚望的雲端及物聯網部門5月營收貢獻度為31％，光寶表示已連續5個月營收占比超過三成，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統出貨持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收年增9％，至於資訊及消費性電子部門營收占比達49％，高階筆記型電腦與遊戲機用電源供應器、鍵盤與滑鼠等電腦周邊產品、雷射多功能事務機種市場需求穩定，帶動資訊及消費性電子部門營收年增8％。