前立委顏寬恒6日晚間在臉書指出，行政院長蘇貞昌與陳時中到台中榮總視察淪作秀。（翻攝顏寬恒臉書）

台中榮總副院長傅雲慶表示，中榮徵用專責病房一切依CDC規定辦理。（台中榮總提供）

前立法委員顏寬恒6日晚間在臉書po文為中榮責專病房護理師發聲，引爆政治口水戰，更遭中榮副院長傅雲慶直指是不實假消息，並表示一切依CDC規定辦理；顏寬恒7日也發文強調，該貼文目的是希望能夠讓身處的第一線的防疫人員獲得更好的保護，並沒有要責怪院方及管理政策。

顏寬恒6日在臉書指稱，當端午節連假首日，行政院長蘇貞昌與陳時中、蔡其昌，打著慰勞的名義來到台中榮總視察時，他卻接到來自榮總護理師斑斑血淚的控訴。當這些高官忙著走馬看花，讓基層疲於應付增加負擔時，卻渾然不知中榮的醫護們，正為了滿足他們的政策與績效，冒著自己的生命危險在惡劣的環境中照顧病人。

文中引述陳情護士指出，中榮將泌尿科病房改制為專責病房，大量收容確診病患，沒負壓隔離，更沒有安全的更衣、用餐空間，甚至是一塊塑膠布充當防護，更沒有任何無菌空間讓醫護人員可以更換防護衣。

陳情人也說，在惡劣環境下執勤，原先承諾一人一班一萬的防疫津貼，必須要達到護病比1：5以上才能給發，等同變相鼓勵降低醫護品質。

對此，台中榮總副院長傅雲慶表示，台中榮總專責病房依規定設置，無論動線或設備都是符合標準，按規定，專責病房不一定要負壓，但要符合一定的穿、脫、動線、隔離等標準，醫院都符合標準。至於塑膠布防護的作用，是在潔淨區中當做人員動線分流指引，以避免人員誤入感染管制區。

傅雲慶解釋，徵用82病房當專責病房在去年疫情發生時即已規劃，在院內感控會議以及全院醫療行政單位多次宣導，且有特別管制，防疫獎金也按規定核發，從未考量護病比，經內部調查，發現爆料都非事實。

顏寬恒今（7）日也再度貼文重申，先前貼文，是收到護理人員的陳情，目的是希望能夠讓身處的第一線的防疫人員獲得更好的保護、反映他們的心聲，並沒有要責怪院方及管理政策，加上中部地區確診數正值高峰，榮總作為中部最大的醫學中心，又肩負協助市府防疫的重責大任，中央的政策應該更完善的符合地方的需求，而非與地方脫節，將完整的資源全面挹注，讓醫護人員及患者都能在最完善的環境下獲得照顧，同心齊力度過疫情難關。