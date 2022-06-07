出門只帶300元就想吃飯兼看電影？有正妹在臉書抱怨，要出門與男生約會，但是對方身上只帶300元，卻還敢提議要請她吃飯與看電影，她稱對方要去超商領錢，又藉口沒換包包，金融卡沒帶在身上不能領錢，她最後只好請對方吃飯、看電影，甚至還帶對方去坐客運回家。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示與男性朋友約見面，對方提議要去看電影吃飯，她選了間餐廳正好在電影院樓下，正準備要先去吃飯時，豈料，對方聲稱出門只帶300元，去超商欲領錢時，又辯稱沒有換包包，金融卡也沒帶在身上。

正妹一見此狀況，心想「哪有這麼剛好的事情」，不過她還是大氣的請對方吃炒飯、看電影，結束後還載對方去坐客運回家，雖然對方在吃飯時不斷解釋自己「不是小氣」，只是剛好沒帶這麼多錢出門，但她仍大酸對方月賺6萬元，約個會只帶300元，還敢提議要請吃飯看電影，最後她也表示自己出門至少帶1000元以上，才會出門去約會，大吐苦水「現在的男生到底都怎樣啦」。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「搞不好人家只是想要出三百」、「手機線上支付已經是普遍了吧」、「所以可以找你蹭飯」、「有的男人很小氣，又愛裝有錢，又愛面子，其實都是小氣鬼。」、「直接封鎖啦」、「沒有馬上放鳥？」、「只要他不尷尬，尷尬的真的是別人」。