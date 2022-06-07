金管會今日公布上市櫃公司投資海外情形，其中今年第1季上市櫃公司投資中國大陸新增556億元，主要原因是上市櫃公司持續增設大陸子公司、子公司拓展業務以及建廠資金等。

金管會統計資料顯示，累計至今年第1季止，上市櫃公司投資中國大陸金額達合計2兆5844億元，較2021年底增加556億元，是去年同期3倍之多。今年增加原因主要是因為上市櫃公司增設大陸子公司、併購或取得大陸子公司，因應子公司業務拓展、建廠需求所以增加大陸投資金額。主要擴大投資產業電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

就從投資收益來看，上市櫃公司合計利益938億元，整體較2021年第1季減少137億元，惟與近十年同期相較，獲利金額為次高，主要是塑膠工業、水泥工業及橡膠工業，受原物料價格上漲影響所致。

今年第1季投資收益匯回金額83億元，截至今年第1季止，上市櫃公司累計匯回5979億元，占累積原始投資金額2兆5844億元之23.13％。投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、出售股權收益匯回所致。

另外值得注意的是，上市櫃公司今年第1季不含中國大陸的海外投資投資收益，合計2959億元，整體去年同期增加271億元，獲利創同期新高。其中航運業大賺1409億元，不僅是去年的雙倍多更貢獻海外獲益近一半左右，其他半導體業及電子零組件業也相當可觀。