基隆市政府今年斥資800萬為老舊市公車重新塗裝，但有乘客痛批，根本是表面功夫，只要外面下雨車內就下小雨，甚至有設備故障用膠帶簡單固定，相當誇張，盼將錢拿來換新車。

基隆市公車處目前營運車輛數155台，今年1月市府將新的城市品牌「Logo K」，塗裝在多部公車，除展現新的城市意象，也為6月城市博覽會做宣傳。不過，有民眾反映，根本是表面功夫，雖然有些公車翻新，但有些還是偏舊，每逢下雨，公車裡就會下起小雨，椅背上和地板兜會相當潮濕，和台北地區相比，還是有差距。

民眾認為，市府彩繪可能有自己的用意，但太注重於美觀外觀，實質硬體設備沒有做好，卻搶著改善外觀，應該把錢拿來汰換老車、購買新車，反而比較有用一點，否則現在很多車齡較高的公車行駛速度慢，對乘客造成諸多困擾。

基隆市公車處長陳新埤回應，公車原有外觀彩繪約20年前設計，因基隆多雨潮濕，車身容易銹蝕，為延緩車輛銹蝕老化，並讓市民及觀光客感受基隆煥然一新的變化，配合城市品牌主視覺重新塗裝；他提及，車內漏水屬於一般維修，每年都有編列2000多萬元預算，發包給固定廠商，只要有故障、漏水等問題，都會請司機進廠維修。

陳新埤指出，公車彩繪是另一項800萬元的預算案，主要增加視覺效果，乘客反應很好，與車輛維修無關。觀銷處長曾姿雯進一步說明，公車重新塗裝不是只為城博會，重要的是城市意象，所以和公車處合作改善外觀，至於公車內部問題，歡迎民眾向權責單位反應，市府會盡最大責任妥善處理、修繕，提供市民舒適搭乘空間。