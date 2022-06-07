針對緬甸軍政府判處兩名重要反對派人物罕見死刑並駁回上訴，國際社會上週發表譴責聲明要求釋放他們。緬甸軍政府今天斥責這些聲明「魯莽、干涉內政」，且可能助長恐怖主義。

路透社報導，緬甸軍事法庭今年一月以叛國及恐怖主義罪名，判處資深民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）及前執政黨全國民主聯盟（NLD）國會議員漂扎亞導（Phyo Zeyar Thaw）死刑。

上週，緬甸軍政府駁回他們的上訴，為該國數十年來首次死刑舖路。為此，聯合國、美國國務院及法國上週發表聲明，譴責這項決定。

緬甸國營報紙今天刊登外交部聲明，駁斥國際社會的批評，特別是對法國表達「極度憤慨和強烈抗議」，並指控法國干預緬甸內政，因為法國稱緬甸軍政府為非法軍事政權。

緬甸外交部聲明指稱：「本部以最強烈措辭，抗議這些不負責任且魯莽的聲明及評論。」聲明還稱，美國、法國及聯合國的評論是在「助長恐怖主義」。