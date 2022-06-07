中文世界最早的現代出版社「商務印書館」今年已成立125週年，台灣商務印書館75週年，回顧這百年前的創舉，曾擔任過台灣商務印書館總經理與總編輯的郝明義說：「從百年前看，商務可以說像是現在的亞馬遜加上Apple，帶來創新，帶動風氣。」

郝明義表示，在125年前正值中國在政治、經濟上一片敗壞，新舊交替之際，商務印書館在短時間內茁壯，把傳統出版的概念做出翻天覆地的變化，成為亞洲當時獨特而巨大的存在，「如今回看其百年，商務印書館既是座標，也是未來華文出版的想像與參考指標」儘管面臨的讀者不同，但郝明義認為商務印書館的精神至今仍是華文出版指引。

王雲五基金會顧問陳重方以歷史研究者角度看商務印書館，他表示：「百年老店很多無形的東西，不見得幫公司營利，但它本身就是文化象徵，且這間公司目前仍活躍著，是活的歷史。」陳重方也指出，台灣商務已75年仍持續轉型運作，不應再被視為外來出版公司。

郝明義看商務印書館百年來兼顧商業與理想的經營模式，他指出：「出版一定包涵商業，但商業不能忘了出版的使命，這兩者看似矛盾，卻又成為出版業最核心、根本的特質」他認為出版業要走得遠，需要「商業」與「理想」兩個輪子兼備。陳重方也表示，台灣一年出版5萬多種書，「表示這是個活躍的市場，要在商業在理想間要取得平衡，這也是商務印書館重視學術選書的原因。」

陳重方指出，商務印書館向來重視「叢書」，源於雕版印刷時代，單冊通行的書容易亡佚或無人問津，直至今日商務的《大學叢書》《中國文化史叢書》仍受到重視，就在於選書標準重長遠價值。他也以曾任台灣商務董事長王雲五的筆記指出，台灣商務很早就以中文圖書分類法管理銷貨數字，有著各式的統計表、圖，王雲五的筆記本中還特別剪報了當時的地價，用以確認物價並作為書價的參考，這些便是商務所重視的「有數」。

迎向下一個百年，郝明義認為商務印書館的精神就在於開闊，自己在任商務總經理時便體認：「前人做過的已很巨大而深厚，不用想標新立異的事，而是要把商務印書館開䦚的精神介紹給現代的讀者。」