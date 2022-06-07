台東牧心智能發展中心25年來安置照顧上百名東部憨兒，盡管住民及員工有多人確診，教保員仍必牽起憨兒的手，「防疫距離」僅能靠各種防疫物資支撐，但是受疫情衝擊，捐款及營業額都銳減4成以上，但是中心主任許惠雅說，疫情再難，照顧憨兒的手不能放。

牧心中心主任許惠雅表示，該中心安置100多名憨兒，有40多人確診，其中住宿者10人，確診員工近20人，2位教保老師因公染疫，在人力吃緊的情況下，不同需求的憨兒吃飯、如廁、拍背、餵藥、復健、休閒運動等等，加上這些孩子可能無法表達身體上的不適，都要靠教保老師24小時提供協助。

許惠雅指出，牧心中心採高規格防疫，確診員工必須7＋7，身體健康情況下才能回中心服務，光是每天要換的全套防護衣物，整套就近800元，每天7位老師，等於1天燒錢5600元，還有每3天1次快篩，政府補助有限，都是中心自籌，防疫物資成為該中心沉重的負擔。

她說，疫情看不到底，餐廳及烘焙坊來客量變少，5月份整體營業額少了4成，外界定期捐款及隨手捐也直接砍半，僅足夠讓孩子們有工作並且維持營運，幾乎沒有利潤可言，但是牧心服務不能中斷，從庇護職場、日間照護班到夜間宿舍，每位憨兒都有他們的困難與需要，募款、募物刻不容緩。

許惠雅強調，疫情嚴峻，學校可以線上教學，但是經濟弱勢的家長們1天不送孩子來中心，就少1天的收入，憨兒家庭將陷入更慘淡的困境， 在有限的資源下，疫情再難，憨兒的手絕不鬆開。