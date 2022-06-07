今年4月底疫情嚴峻，台北市公開招募退休醫護，但台北市議員應曉薇卻揭露，台北市政府積欠醫護人員薪資，應曉薇痛批，那麼多醫護人員，看在台北市需要來幫忙，怎麼可以欠薪水？對此，北市聯合醫院總院長璩大成坦言，這部分很抱歉，但中央到現在錢還沒下來；台北市長柯文哲則承諾，將會以代墊方式，先支付給醫護人員。

全台疫情在4月底升溫，醫護人力吃緊，台北市甚至公開招募集中檢疫所、加強版防疫專責旅館的工作人員和護理師，應曉薇揭露，北市卻積欠醫護人員薪水，索資時衛生局還稱未積欠薪資，但卻有醫護人員從中南部上來北市幫忙，跟傻子一樣，抱持熱心到北市的心，卻拿不到薪資，她要求，北市應在一個月內給付薪資。

璩大成坦言，因中央錢還沒下來，已經有墊付部分薪資，但仍有醫護人員的薪資尚未給付；柯文哲也承諾，將會先墊付。

此外，應曉薇也提到檢疫中心的護病比為1比30，但有時候出現1比50拿究竟要派一個醫護人員還是兩個醫護人員？50個病患對於1名醫護人員根本忙不過來，但薪資又由誰來付；柯文哲也承諾，將會派2名醫護人力，另一名醫護由北市來付薪資。