2022泳渡澎湖灣活動即將邁向20週年，主辦單位原訂於6月12日舉辦，但近日澎湖海域受到天候影響，浪高超過5級以上，加上海面有「落雷」的可能，主辦的澎湖縣政府、鐵人三項公司7日下午開會決議，將比賽日期延至8月28日再舉辦，已報名的民眾如因改期無法參加，也可依規定辦理退賽退費。

先前因疫情關係停辦兩年的泳渡澎湖灣活動，今年克服艱難，再度出發，許多國內外的游泳健將紛紛摩拳擦掌，準備飛抵澎湖參加賽事。據承辦的鐵人三項公司表示，泳渡澎湖灣被譽為最美、最刺激、挑戰長度最長的海泳，今年報名人數達 1200 人，泳者中年紀相差達 76 歲，是大人小孩都相當喜愛的活動，活動實施高規格的海上安全措施，使泳者們可以安心挑戰泳渡世界最美澎湖灣。

鐵人公司說明，由於澎湖天氣較不穩定，目前顯示6月12日是100％降雨及有落雷的情況，故縣府先決定把10日賽前記者會，以及水上嘉年華氣墊活動取消，同時為了選手的安全考量，決定將活動延遲到8月28日舉辦。