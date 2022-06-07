劉韋廷律師分享委託案件，表示女子婚後受先生贈送房產，卻付出更大代價訴求離婚。（和展影視提供）

兩性專家黃越綏老師表示婚姻非兒戲，千萬部要太過浪漫化。（和展影視提供）

高點綜合台《震震有詞》邀請兩性專家黃越綏、資深媒體人許聖梅、婚顧專家VIVI及劉韋廷律師一同探討「婚前太愛挑，婚後挑太爛！破壞姻緣的二百五行為一大堆？」劉韋廷律師以曾被委託的案件，一名女子婚後受先生贈送房產，卻付出更大代價訴求離婚。

資深媒體人許聖梅分享「50歲護理師徵婚，要求身家須達8千萬」新聞，她提及50歲護理師自曝貌美身材好，開出的擇偶條件是現金、有價證券、不動產等，身家要達8千萬才願意嫁，據說還真的有找到對象考慮交往。兩性專家黃越綏老師說：「以世俗眼光來看，50歲了可能年紀稍大，且一般人甚至可能覺得是物化自己，但她其實是面對現實面對自己的需要，對婚姻的態度坦率告知，就看願者上鉤、不要者回頭。」還笑說護理師給了黃越綏老師自己很大的勇氣，覺得自己也可以徵婚，連主持人謝震武律師都打趣說要幫黃老師把條件拉更高。

劉韋廷律師補充，「其實二婚的50歲女子是很有市場性的。別以為男人都喜歡年輕女生，有年紀的女子心理狀態成熟，許多男性喜歡跟這樣的女子相處，彼此都有相處空間。」他分享了委託人的親身經歷，有位60歲高階公務員，名下兩間房產可說是身價上億，與相識的女子表示「只要結婚，登記當天就過戶一間房給妳。」婚後，先生跟太太說「妳是我的全部，我也給妳了房子，我們夫妻應要有夫妻之實。」沒想到時間久了女方發現先生很不對勁，例如床第之間先生穿女用內褲、拿口紅塗女方下體、拿紅酒灌女生下體喝掉，甚至會拿美工刀割女方。

劉韋廷律師說：「這位先生不菸不酒、假日打打高爾夫，沒想到私下落差這麼大，甚至可以說是心理變態、性虐待的傾向。」當女生不堪被虐待委任律師訴請離婚，男方竟主張送給女方的房子只是借名登記，暫時過戶到女方名下，需歸還給他。劉韋廷律師表示，有時候對方送你房子其實很有可能是在勒索你付出更多代價，因此每個人都需仔細考量。

兩性專家黃越綏老師表示，「婚姻非兒戲，提醒大家不要過度浪漫也不要太物化、太現實，自己也接過類似案例，建議要一同看醫生，讓生活走回正常軌道。」