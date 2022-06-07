在學校積極介入及善心人士的幫助下，唐于田說未來要活得加倍精彩！（摘自國立基中臉書／張志康基隆傳真）

或許很難想像，在2022年，還會有學生沒有口罩，因為沒有買口罩的錢；有學生營養不良，只因他一天只能吃一個便當；有學生在學測前，把所有的時間都拿來陪伴在加護病房的父親，還把所有的獎助學金都拿來支應父親的後事。他就是國立基隆高中數理實驗班的唐于田，而他申請入學考取了6間國立大學。

在學校裡，唐于田看起來和一般學生並沒有什麼不同，不管是製作報告還是上台發表，他都能夠處理得很好，當講到資訊領域的話題時，更是侃侃而談，樂在其中，同學有資訊工程的問題也都喜歡詢問他，因為他總是能一一解答。但他總是對自己的家庭避口不談。

原來，他母親很早就不在了，一直跟父親相依為命。原本以開計程車維持兩人生活的父親，又因為一場病癱臥在床，家中瞬間失去經濟來源。於是，唐于田不僅要照顧病中的父親，還要面對全家的開銷與父親的醫藥費，同時還得面臨學測的考驗。

有次全校集合，只有唐于田沒戴口罩，因為他沒有多餘的錢買口罩。為了省錢，他一天只吃一個便當，還要與父親共享。一直到有天寒流過境，唐于田卻感冒了，經過老師詢問，才知道他因為沒有錢叫瓦斯，竟然洗了三個月的冷水澡。才讓學校知道他的困境。

從此，學校方面才緊急介入幫助唐于田，老師總是會多準備幾個便當讓于田可以帶回家、校內扶助會、家長會與校友會也發動樂捐來幫于田度過難關。

學測前兩個月，唐于田的父親病情急轉直下，送進加護病房，由於疫情因素，他無法照料父親生活起居，連見一面都不行，只能每天下課後到病房門口詢問護理師近況，但病情卻每況愈下。學測後父親也走了，他辛苦存下的獎助學金連繳醫藥費都不夠，更別提喪葬費用。

此時，基中家長會與校友會再度募款協助，並且許多社會力量注入，例如社會處長吳挺鋒與暖暖區公所區長蔡春堂的大力奔走與協助，另外還有校友陳建和與京騰建設慷慨解囊，才讓他度過難關。

唐于田學測後，考取國立東華大學、屏東大學、台東大學、嘉義大學、聯合大學與勤益科技大學。曾經對人生絕望的他說：「我自己都想放棄人生了，但有那麼多的人在幫助我，讓我知道我不能放棄！感謝大家的幫助，我知道我未來要活得加倍精彩才行！」

唐于田高三導師周正弘說：「上天給了他很多的挑戰，但因為他的不放棄，終究上天還是幫他開啟了一扇窗，多間國立大學的正取相信將會讓他不畏懼未來的挑戰！」