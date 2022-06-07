近來氣象局連連發布豪雨特報，男星宋逸民家中豪宅陽台屋頂，中午突然發出「砰」的巨烈聲響，嚇得宋逸民全家好大一大跳，外出查看才發現是隻小鴿子，他也迅速將柔弱的小鴿子放入紙箱，最終才完成這段救援行動。宋逸民也將這段生活意外插曲，拍成一段小影片放入FB社群平台，網友們都十分心疼。

男星宋逸民7日下午自家豪宅，遭鋒面帶來的豪雨影響，人本在宅內安心休息，不料窗外陽台卻發出一聲「砰」的巨響，想不到竟然是1隻小鴿子，仔細一看牠的腳已經虛弱到不能飛了。他連忙準備毛巾和紙箱，戴著手套捧鴿子放入箱內，隨後坐電梯到樓下尋求外部救援。

宋逸民小心翼翼包起小鴿子，替牠細心檢查傷勢。(圖/宋逸民和陳維齡的幸福生活 FB)

宋逸民表示，鴿子應該是因為下大雨受傷，為了盡速幫鴿子治療傷勢，他立刻致電台北市動物保護處，救援車不到10分就到他家門口，看著動保人員離去背影，內心對他們獻上最高敬意，並希望鴿子能夠早日康復，隨後附上單位聯絡方式，同時呼籲若有民眾遇到相似情況，應該要做到的處理程序會是如何。

網友心疼鴿子受傷，紛紛稱讚宋逸民：「好人有好報」、「溫柔的男人很棒」、「很有愛心要換成別人可能不理會了」、「超有愛的希望鴿子早日康復」，另外也有網友指出鴿子應是賽鴿，「這個應該是賽鴿」、「比賽鴿子腳環有飼主的電話」、「可以聯絡飼主來帶回去」，當起小老師就是要讓小鴿子獲得妥善照顧。