具有高知名度的台北地檢署檢察官劉承武，遭爆料沒有請假去開住戶管理委員會，還在會議中咆哮住戶，但事後劉提起自訴，指控許姓住戶將資料提供給記者爆料，涉犯個人資料保護法等，台北地方法院認為，許目的在留存公共事務之討論，判決許男無罪。

劉承武提告指控，2020年7月14日許姓社區住戶在管委會會議上擅自錄影，經他4度制止仍繼續錄影，而不法蒐集取得該次管委會開會影像，又未經他同意，即將該錄影影像加以節錄、刪除，連同他的職業等個人資料併同提供鏡週刊記者。

劉說，記者引用這些影像作成報導，且許男提供之錄影內容未加遮蔽他的影像，復經鏡週刊製成網路新聞影像報導，而為不法處理及利用，足生損害於他，違反個人資料保護法等規定。

台北地院審理後認為，許公布劉的影音及其他個人資料給媒體記者，目的係為指出劉處理公共事務之妥適性而引起輿論重視，以保障該社區住戶之權益，認係為增進公共利益所必要，實未為其他不當利用，在必要範圍內利用該劉個人資料，沒有違法。

台北地院指出，許男蒐集、處理及利用劉的個人資料之行為，其目的在留存此公共事務之討論過程，並促使媒體關注此事以增進其社區之公共利益，沒有損害劉隱私及人格權的意圖，判許男無罪。