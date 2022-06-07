中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，全台5至11歲兒童疫苗施接種率為60.5％，而總統蔡英文同日稍晚卻透過臉書發文稱兒童疫苗覆蓋率為74.2％，遭外界質疑該數據是將確診兒童一起算進去而得。對此，國民黨立委賴士葆痛批，這個炒作兒童疫苗接種率的不實謠言，陳時中要不要罰？為什麼只許州官放火不許百姓點燈？還是因為蔡英文是你的長官不敢罰？

賴士葆指出，蔡總統臉書太急於表功，說5至11歲兒童疫苗涵蓋率74.2％，有別於指揮中心公布5-11歲兒童疫苗接種率60.5％，被質疑兩者差異主因來自於高達19萬兒童染疫數加進去。

他表示，很多孩子都走了是大家的痛，陳時中曾嚴峻的說「不該炒作散播不實訊息，最重可罰300萬或3年以下有期徒刑或拘役。」這個炒作兒童疫苗接種率的不實謠言要不要罰？為什麼只許州官放火不許百姓點燈？還是只因為蔡英文是你的長官？

賴士葆強調，國外Omicron疫情嚴重的時候，國內專家早就提醒病毒會攻擊未施打疫苗的老人和孩童，指揮中心沒有超前部屬，疫苗姍姍來遲，小朋友在5月份才大量施打，這期間，小於12歲的孩童多未施打疫苗，且家戶感染風險高，染疫的比率高於平均值，政府與其邀功，不如謙卑承認沒有超前部屬。

他強調，不要像24小時火化的鬧劇一樣，指揮中心到現在還在硬拗沒有錯，雖然指揮官有至高無上的權力，也不要把悲劇搞得像鬧劇，陳時中愈硬拗，家屬心中愈火大，這是一個自以為永遠不會犯錯的墮落政府。