日月潭雲品溫泉酒店3次獲選「HotelsCombined台灣人氣旅宿早餐獎」，搭配獨有的湖光景色深受客人喜愛。（HotelsCombined提供）

隨著夏天將至，天氣越來越炎熱，許多人會趁假日與親朋好友或家長帶著小孩來趟「避暑之旅」。知名旅宿比價網站HotelsCombined為了即將帶來的避暑熱潮，與全台51家連鎖飯店、各地特色旅宿推出限時「夏日熊好玩」活動，除了提供多日訂房折扣、早鳥、免費早餐等優惠，還有LINE POINTS點數回饋。

近年國旅正夯，墾丁、谷關、清境農場等知名避暑勝地，夏季總是人滿為患，對此 HotelsCombined 大中華區域總監謝丹琪表示，依據過去2年觀察，國內旅遊盛行，各觀光景點旅遊季皆人山人海，使台灣旅客對旅程的安排不再只局限於傳統的觀光勝地，而開始尋找台灣的其他好去處，相較以往，更願意安排多日旅遊，走進山林、田野，深度探索台灣的在地美、體驗各地風情。對此，為了讓旅客能輕鬆出遊、不必人擠人，HotelsCombined藉由大數據分析旅客喜好，推薦六座新興避暑城市，包含海風吹拂的新北淡水、清幽靜謐的台北北投、深入山林的宜蘭礁溪、遠離高樓的花蓮、山水環繞的南投日月潭與古色古香的台南，無論想親近山林、探索田野又或清涼戲水皆能滿足。

HotelsCombined也推「夏日熊好玩」活動，即起至20日，於官網／APP點選「直接跟飯店訂房」預訂出遊住宿飯店，並於8月31日前入住，享5％LINE POINTS點數回饋無上限，訂房總額達6000元，不限次數額外再抽1000 LINE POINTS點數。