蓮香惜客觀音區地方創生駐地工作站3月啟用，首場客庄創生市集獲得熱烈迴響。（觀音區地方創生駐地工作站提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區「蓮香惜客」地方創生駐地工作站今年3月啟用，計畫活絡在地客庄產業、發掘客庄文化、吸引青年參與地方公共議題等。揭牌時首場創生市集，獲得熱烈迴響，6月11日將在崙坪文化地景園區舉辦「日落客庄音樂市集」，盼透過互動式體驗，呈現客家文化多元樣貌。

蓮香惜客地方創生駐地工作站專案執行人員麥雅雯說明，首場市集有逾百人參與，第二場創生市集以特別角度出發，保有客家與在地元素連結社區，融入現場樂團演奏，在傍晚打造日落音樂市集，增添活力與文化氣息。

麥雅雯表示，日落客庄音樂市集將於11日在崙坪文化地景園區客家工藝館草坪登場，該處為附近居民熱門休憩場所，盼結合園區的場域特色及歷史脈絡，以多元樣貌呈現客庄文化。

攤商報名也十分踴躍，最終遴選出20組，包括客家料理、文創商品、草本植物香氛、在地青農與地方甜點等，種類多元。

麥雅雯提到，特別邀請能詮釋並創作多樣曲風的刺鳥樂團、演出風格親民且商演經驗豐富的艾克樂團，以及曾獲2020文化部客家流行音樂大賽貳獎與最佳演唱獎的王喬尹，表演者不僅會演唱客語歌曲，也有多種曲風。

不過她也提醒，若遇大雨需延期，將於9日公布於臉書專頁，請民眾隨時關注最新消息。