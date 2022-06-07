（「臺鐵排骨便當造型一卡通」6月9日鐵路節臺鐵獨家開賣。圖／一卡通公司提供） 去年首波「EMU900型立體造型一卡通」開賣，創下46秒即完售的秒殺紀錄。今年6月9日台鐵鐵路節，臺灣鐵路管理局與一卡通公司再度聯名合作，以臺鐵招牌八角形排骨便當為設計理念，復刻開發首款擬真版的立體便當造型之一卡通儲值卡（原稱電子票證）。先前疫情期間取消車上用餐，最令民眾惋惜的就是不能在車上回味臺鐵便當的滋味。臺鐵招牌八角形便當為臺鐵長年人氣商品，「臺鐵排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，裡面除了令人垂涎的主菜經典滷排骨及滷蛋外，配菜柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等也都一應俱全，立體呈現栩栩如生，如同真實的便當令人驚豔，相信將再激起一波收藏熱潮。臺鐵鐵路節活動將於6月9日舉辦，「臺鐵排骨便當造型一卡通」也將於6月9日上午10時於臺鐵車站各門市和臺鐵夢工場網路商店獨家開賣，每個售價390元，每人每次限購3組。此外，臺鐵夢工場網路商店也同時推出單筆消費滿1,500元享免付運費的優惠活動，想要收藏的民眾請把握機會。（一）實體店鋪銷售活動資訊如下：1.銷售期間：111年6月9日上午10時至商品銷售完畢為止。2.活動內容：每組售價390元，每人每次限購3組，可刷卡可付現。3.詳情請洽詢臺鐵實體銷售據點。（二）臺鐵夢工場網路商店活動資訊如下：1.銷售期間：111年6月9日上午10時至111年6月30日。2.活動內容：每組售價390元，每筆訂單限購3組，單筆訂單消費滿1,500元即享有免付運費優惠。3.臺鐵夢工場網路商店。