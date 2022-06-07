位於高雄捷運R24南岡山站的秀泰影城，耗資2.2億元打造15公尺巨幕影院，鎖定橋頭科新貴、親友和區域消費客，1年要吸引75萬到90萬影迷，創造1.5億元到1.8的年營業額，為了深耕高雄市場，規劃將影城據點從3個擴大到5個。

岡山秀泰影城是秀泰集團繼台鋁秀泰之後，在高雄的第二個開業據點，第三個位於夢時代的據點，預定今年底開張。

岡山秀泰影城將在8日試營運，7日下午舉辦記者會，秀泰集團總經理廖偉銘表示，岡山秀泰影城是該集團耗資2.2億元打造，瞄準橋頭、楠梓和岡山區域客層、以及未來要進駐的橋頭科學園區從業人員及其家屬、親友。

他預估，岡山秀泰每年的營運額大約是1.5億元到1.8億元，每年吸引的觀影人次大約在75萬人次到90萬人次。

廖偉銘指出，秀泰集團要深耕高雄市場，除了已經開幕的台鋁秀泰、8日開業的岡山秀泰、預定今年底營運的秀泰夢時代據點，未來還將規劃增開2個影城據點。

他說，高雄電影院有多家不同體系，但，秀泰集團並沒有要攻占多少市占率，而是要以秀泰自己的優勢勝出。

秀泰集團影城事業處協理陳庠凱表示，岡山秀泰影城總席數超過1,400席，擁有13個廳，其中，包括一座斥資超過3,000萬元，結合最新雷射4K放映的南高屏地區最大「超級巨幕廳」，將提供南台灣消費者最震撼磅礡及身歷其境的影視饗宴。

陳庠凱指出，岡山秀泰是全台首創全影城每廳都備有最新頂級Christie RGB雷射電影機、Dolby7.1聲道音效處理系統、Christie擴大機、Vive陣列式喇叭系統，以及1：1.85黃金比例影廳，打造全面觀影無死角環境，而全影城座椅使用秀泰獨家日本Kotobuki頂級商務艙雙扶手座椅，並擁有全台最深的1.2米階深，腿部伸展空間表現上更為寬闊，符合人體工學，更享有黃金觀影視野，提供影迷們最舒適的觀影享受，「每張座椅1.2萬元」，比國內目前影院市場最高價8,000元座椅還高。

岡山秀泰影城位於占地面積1.25萬坪的岡山樂購廣場，由達麗建設集團子公司達麗米樂，結合秀泰集團，打造的複合式商場，總投資金額超過20億元，打造北高雄結合影城最大規模的購物天地。

樂購廣場分為A、B兩區開發，A區為街邊店，B區為複合商場及影城；街邊店國際知名服飾品牌UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾已搶先開幕，商場內還有60家品牌陸續開放櫃位，全館預計6月23日正式開幕。