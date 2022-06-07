婷婷日前確診新冠肺炎，情緒相當低落。（婷婷提供）

婷婷日前錄製《歡樂智多星》，被主持人胡瓜問到「我們有超過10年沒見了吧！」（婷婷提供）

前女團「3EP」成員TinTin（婷婷）近期復出演藝圈，日前多名藝人確診新冠肺炎，婷婷也在4月時確診，她隔離期間一度陷入低潮，所幸家人空投物資以及關心，讓她撐過確診不適。相較早年以女團出道，她習慣「戴面具」面對外界，沉寂多年後重返螢光幕，才卸下包袱，展現更真實的自己。

婷婷表示，先前因為有些不舒服，4月20日發病後來確診，當時政策需要隔離10天，因此她便在木柵住所自我隔離，不過因為愛犬需要外出上廁所，她因隔離無法出門，愛犬憋尿整整2天時間，讓她十分心疼焦急，最後拜託兄弟姐妹協助照顧狗狗，才讓她如釋重負。

隔離期間，婷婷一度懷疑自己是否會重症，也因無法聯絡上衛生局，情緒相當低落，她感謝媽媽每天從淡水到木柵送餐，還有弟兄姊妹送餐送快篩，連房東也送餐，讓她感受滿滿的愛，此外也看了「最大的秘密」及「操練當下的力量」兩本書，幫助她走出負面情緒。

婷婷表示，隔離期間如果到沮喪，「都是正常的」，呼籲民眾不要害怕，她也自製影片，並花了10小時配字幕，鼓勵民眾隔離期間可多看書、多睡覺、跟親友講電話，更認為「喜樂的心是良藥」，維持好心情、增強免疫力，都能盡快復原，她解除隔離後，踏出家門散步、能正常呼吸，讓她更珍惜「活著真好」。

確診康復後婷婷上《歡樂智多星》節目，主持人胡瓜對於婷婷復出，驚訝問：「我們有超過10年沒見了吧！」婷婷分享說，因為信仰讓她有了勇氣和信心，多年後再次挑戰最愛的演藝工作，不過第一次打理經紀工作，過程有成功、有挫敗，她也持續在適應，也學習在軟弱裡變剛強，從錯誤中改進，跌倒就站起來。

過去在女團期間，婷婷當時為了保持形象，會偽裝自己「戴上虛假的面具」，變得很不自然，連上節目都覺得很卡，相隔10年重返演藝圈，改用真實自己來面對，反而更加自然也投入，她驚呼，出道多年後才發現做演藝工作「可以這麼幸福」。