中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪今天（6月7日）同日本國家安全保障局長秋葉剛男通電話。在電話中，楊潔篪闡明了中方在台灣、涉港、釣魚台等問題上的原則立場。

據中國外交部官網消息，楊潔篪表示，今年是中日邦交正常化50週年，兩國關係行至重要歷史節點。去年10月，中國國家主席習近平同日本首相岸田文雄就推動構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識，為兩國關係發展提供了指引和遵循。

楊潔篪表示，當前中日關係新老問題交織凸顯，困難和挑戰不容忽視。雙方要把握正確方向，堅持合作共贏，著眼長遠大局，增進安全互信，共同努力將一個穩定、健康、強韌的中日關係帶入下一個50年，共同維護地區和平與繁榮。

秋葉剛男表示，日方願同中方深化合作，妥處分歧，就雙邊敏感和國際熱點問題加強溝通，共同構築建設性、穩定的日中關係。

楊潔篪闡明了中方在台灣、涉港、釣魚島等問題上的原則立場。

雙方還就共同關心的國際和地區問題交換意見。