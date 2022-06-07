13年前詹姓男子騎機車半夜尾隨騎機車的黃姓女子，在嘉義市民生公園附近搶奪黃女的皮包，黃女追逐，雙雙摔車，詹男撿起皮夾後逃逸無蹤，遺留一頂安全帽，警方採DNA比對未果，今年初刑事局比對出詹男涉嫌，檢方起訴詹男搶奪罪，法官判他8月徒刑。

住嘉義縣現年46歲的詹姓男子，2009年6月27日凌晨1時45分許，騎機車行經嘉義市民生南路民生公園附近，看見騎機車的黃姓女子將皮包放在機車腳踏板上，認為有機可乘，尾隨黃女，趁機伸手搶奪皮包得逞後騎車加速逃逸。

黃女不甘被搶走皮包，因皮包內皮夾存放1萬元現金、金融卡及個人證件等財物，黃女也加速騎機車追趕，追到嘉油鐵馬道時2人都撞上中央分隔島而摔倒，皮包內物品散落一地，詹男撿起皮夾後就落荒而逃，現場遺留1頂安全帽。

黃女報案，警方循線追查詹嫌未果，採集安全帽上的DNA送鑑識也未果，此案因而懸而未破，直到內政部警政署刑事警察局今年2月16日刑生字第1110900269號鑑定書、勘察報告等結果出爐，認定詹嫌涉案，警方將全案函送嘉義地檢署，檢方偵辦後依搶奪罪起訴詹嫌。

詹嫌於法院準備程序庭及審理庭上都坦承犯案，法官經查他先前已因搶奪案入監服刑1年多後假釋，出獄後又犯此搶奪案，是5年內故意再犯有期徒刑以上之罪，屬於累犯，犯性惡劣，依法加重其刑，判處8月徒刑。可上訴。

據警方指出，科技發達，現行DNA鑑識比對比早期DNA鑑識比對更為精密，而前嘉義市警察局長黃建榮曾指示全面清查未破懸案，可能因而讓此搶奪案懸宕近13年後才揪出犯嫌。