桃園捷運公司與國立台北大學合作，期待讓桃捷有學術研究與實務的連結。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園捷運公司自2013年起連9年發展培育桃園在地人才計畫，安排專業工程技師入校開設軌道相關課程，現場操作維修演練，累積學生基礎能力。今年延續與開南大學、清華高中的合作外，也新增國立台北大學及中國文化大學2校，成為產學合作夥伴，盼促進軌道產業發展。

桃捷公司高級管理師馮瑜華指出，桃捷為北部最大規模的5G、智慧物聯網示範區，逐步朝5G科技應用與人工智慧方向邁進，提升運輸服務、維修效能與經營績效等。桃捷也十分重視產學合作、學用合一，除提供學生實習場域外，也請工程技師擔任業師，讓理論結合實務。

設有軌道車輛科的清華高中，今年深化與桃捷合作模式，校長呂本源表示，透過實際參與、觀摩捷運電聯車維修，讓學生在第一線了解車輛維修外的捷運知識，也提升以捷運產業作為職涯的決心；開南大學校長林玥秀說，今年合作重點在培養軌道專業人才，建立5G智慧軌道運輸系統及提供學生職場見習場所。

今年桃捷新增2校合作對象，中國文化大學代理校長王淑音表示，盼產學合作對雙方都有更好的連結，共同培育電子、電機、機械、資工類等軌道專業人才；國立台北大學研究發展處研發長魏希聖則說，透過教師教學與研究計畫，期待和桃捷有學術研究、實務應用上的連結。

桃捷公司也提到，未來捷運將在桃園形成網絡，設計「三心六線」路網，提供市民全面服務，身為在地企業，積極培養在地人才，也為因應營運規模發展規畫，故與4所學校簽署產學合作意向書，讓業界與校園連結更緊密。