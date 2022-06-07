台大醫院日前收治一名10歲男童，感染新冠肺炎後1個月出現「多發系統發炎症候群」（MIS-C）。台北醫學大學附設醫院近日也接獲一名5歲半男童，染疫後將近1個月出現高燒不退、眼睛紅、長疹子、腹痛、輕微腹瀉，輾轉到幾家醫院就診，經檢查診斷為MIS-C。

台北醫學大學附設醫院小兒科主治醫師陸振翮指出，該名男童無慢性病史，今年4月30日確診新冠肺炎，症狀很輕微，5月26日開始發燒，眼睛紅、皮膚長疹子、腹痛，還有一點腹瀉，由於高燒不退，發病第7天轉診到北醫附醫，懷疑為MIS-C。

經檢查發現，心臟酵素、心肌受損和心衰竭指標都偏高，且發現冠狀動脈擴大、凝血問題，證實了醫師的猜測，符合MIS-C診斷。陸振翮說明，該男童使用高劑量免疫球蛋白治療後，經過4天住院觀察，已在今天上午出院。

陸振翮指出，男童雖然出院，但各項指標還沒完全正常，血小板、心肌受損、心臟發炎指數都還偏高，冠狀動脈擴大問題也還在，預計會在1到2周內恢復正常，但仍需長期觀察；因為MIS-C這個疾病還很新，目前世界各國還沒有太多資料，建議每半年到1年須回診追蹤，至少需持續2年。