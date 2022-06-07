The Ukrainian military claims that the guidance systems and electronics recovered from Russian Kh-101 air-launched cruise missiles used in Ukraine were developed in the 1960-1970s. https://t.co/XF0lEM3jdH pic.twitter.com/4XTaWCO0WS — Rob Lee (@RALee85) April 22, 2022

俄烏戰爭打了3個多月，烏克蘭擊落不少俄軍第一線武器，這些攔截或部分摧毀的俄羅斯軍備，經過烏國專家拆解後發現，俄國現代化武器裝滿美國設計或製造的晶片，讓外界質疑美方保護國防技術安全的能力，更嘲諷美國是幫助俄軍打烏克蘭嗎？

據《動力》（The Drive）網報導，烏克蘭軍方公布拆解俄軍武器清單，包括9S932-1「巴爾瑙－T」（Bernaut-T）防空指揮車、「鎧甲」（Pantsir）防空飛彈系統、Ka-52 短吻鱷（Alligator）攻擊直升機和 Kh-101 巡弋飛彈等。

而從零組件明細中顯示，有不少來自英特爾、美光和超微等美國廠商設計或製造的晶片。烏克蘭政府詳細列出各項關鍵晶片和其他零組件來源與製造商訊息，足見俄羅斯軍備設施對美製零組件依賴程度相當高，而美國等國家保護國防技術安全的能力也遭受嚴重質疑。

「巴爾瑙」T防空指揮車的通訊系統中有8款晶片，來自Intel、AMD、Texas Instruments、Micrel、Micron、Atmel 和 Rocherster Electronics 公司的產品。

「鎧甲」（Pantsir）防空飛彈系統的定向儀中發現5種美製晶片，由AMD、Rochester Electronics、Texas Instruments和Linear Technology打造。

Kh-101巡弋飛彈有高達35 款美製晶片，來自Texas Instruments、Atmel、Cypress Semiconductor、Maxim Integrated、XILINX、Infienion 和 Rochester Technology 等公司。

Ka-52攻擊直升機有22 款美製和1款南韓製晶片，廠商包括Texas Instruments、IDT、Altera USA、Burr-Brown、Analog Device、Micron、Linear Technology 和 TE Connectivity。

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家紛紛祭出嚴厲經濟制裁，全球多數科技大廠已停止向俄國出售晶片和零組件等產品，由於這些晶片都來自制裁之前，目前沒有跡象顯示有任何違反對俄國制裁的規定。

報導指出，儘管制裁令可阻斷俄羅斯武器大量生產能力，但這些晶片不一定要直接向製造商採購，目前晶片回收市場已擁有龐大供應鏈，主要來自大陸，且不受監管控制，俄國可透過此管道獲得相當數量的晶片。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前在參議院聽證會上表示，俄羅斯遭制裁後，正尋求關鍵零組件的替代來源，烏克蘭攔截一些俄國軍事裝備中，發現裡面裝滿從二手冰箱或洗衣機裡拆下來的晶片。

而回收晶片管控的漏洞，不僅讓美國政府擔憂制裁效果減弱，也對美方先進晶片技術可能外流感到不安。

《華爾街日報》先前報導，美國總統拜登切斷高科技產品進口俄羅斯，俄國少了高階晶片，欲發展5G和機器人的雄心將受到阻礙，雖然該國約7成晶片來自大陸，但主要用於低端科技和工業，對俄軍事安全無太大幫助。