大陸各城市陸續解封，氣動元件大廠亞德客-KY今（7）日公布5月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，均創單月次高；前五月合併營收不論人民幣或新台幣計價，都改寫同期新高。亞德客認為，第二季是氣動元件銷售旺季，出貨雖遭逢疫情攪局，需求只是遞延不會不見。

亞德客5月合併營收人民幣6.01億元、年成長16.78％；折合新台幣計價26.50億元、年增幅18.66％，雙雙創單月營收次高。前五月合併營收人民幣25.8億元、年增6.11％；折合新台幣計價114.24億元，年成長7.83％，改寫同期歷史新高。亞德客指出，5月來自電池、汽車、能源與照明設備及電子等行業的出貨有較高之增長率。

亞德客指出，中國大陸大部分城市對疫情管控，已較4月份逐步放鬆，5月上半個月每日出貨金額創新高紀錄，如同亞德客預測，出貨受疫情管控的不利影響屬短期現象，需求僅是遞延至未來數周；又因5月份工作天數較3月減少16％，5月營收比3月減少5％，只創單月營收次高。

亞德客強調，雖然疫情仍是營運的不確定因素，不過亞德客目前接單高於出貨，公司對未來市場需求仍屬正向，大陸佛山及寧波兩地工廠稼動率仍維持110％，以提高庫存量，支應未來市場需求。