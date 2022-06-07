沃旭能源位於彰化外海的首座大規模遠岸風場再傳捷報，在眾多合作夥伴和施工人員的努力下，於6月5日完成了大彰化東南及西南第一階段離岸風場第222支水下基樁（pin piles）安裝工程，該風場共計需要安裝333支水下基樁，這個里程碑也代表著基樁工程已經完成三分之二。

水下基樁是支撐巨型水下基礎的重要支柱。每支直徑約為4公尺、長度約80至90公尺，相當於30層樓高，重量達400公噸，由重件安裝船Aegir從台中港載運至大彰化東南及西南第一階段離岸風場進行安裝。

沃旭能源表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場每支基樁都是供應商按照沃旭針對台灣海床特性及風場條件的設計所量身打造，安裝時運用了水下可調式導樁樣架輔助，提高安裝的精準度與效率。確保從生產製造到安裝過程皆符合離岸風電產業最高品質、環境、安全及健康衛生（QHSE）國際標準。

沃旭致力運用在地廠商最大產能，在大彰化東南及西南第一階段離岸風場所使用的333支基樁中，有210 支、超過6成基樁是Made in Taiwan，分別由我們的新進台灣供應商夥伴世紀離岸風電、台朔重工以及台灣國際造船股份有限公司從零開始學習製造。這個里程碑代表著台灣供應商多年來學習和努力，也是雙方合作的豐碩成果。

沃旭能源與所有施工夥伴在疫情和天氣不確定因素挑戰下，仍舊努力不懈、盡全力把握每個氣候窗，持續推動風場建置工作，深切期待大彰化東南及西南第一階段離岸風場完工，總數111座風機運作順利、生產大規模乾淨電力。